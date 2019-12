Al Bano sogna Loredana Lecciso e Romina Power. Cosa chiede alle sue ex

Il sogno di Al Bano: “Romina e Loredana potrebbero stringersi la mano...”. Per adesso Al Bano vuole un po’ di serenità. Pace. Come è sempre stato il mood della sua vita, in salita con migliaia di sacrifici affrontati, ma nel segno dell’amore. Sempre. E nel day after (il giorno successivo alla morte di sua madre) il settimanale "Nuovo" di Riccardo Signoretti pubblica un’intervista al cantante pugliese sul triangolo di fuoco a Cellino. “La tensione tra loro non ha ragione di esistere”, scrive Carrisi che - dalle pagine di Nuovo - spera che la Power e la Lecciso possano stringersi la mano.

Intanto, Loredana (con la quale Al Bano ha avuto una lunga storia d’amore durata venti anni e due splendidi figli) ha mandato qualche segnale di pace (visto che si parla da tempo di presunti attriti da parte della Power) quando è stata ospite di Live non è la d’Urso. La showgirl si è detta disponibile a bere un caffè con l’ex moglie di Al Bano, e tutti adesso sperano in un confronto nell’ascensore del Live davanti alle telecamere di Barbara d’Urso. Chissà. Il messaggio, però, sembra rimasto inascoltato da parte della Power. Che ieri ai funerali di nonna Jolanda non è stata avvistata. Sui social ha scritto: “Mi trovo impossibilitata a recarmi a Cellino...”. Motivo misterioso. Invece, la foto che la Lecciso ha pubblicato con la madre di Al Bano ha fatto il pieno di like. E scorrendo nei commenti centinaia di personaggi della tv le hanno mandato un messaggio di vicinanza.