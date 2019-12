Claudia Coppola, chi è la mora che fa girare la testa ad Andrea Damante

La nuova fiamma di Andrea Damante incuriosisce i social. La modella Claudia Coppola è stata fotografata da Chi accanto al dj ed ex tronista di Uomini e Donne.

Per approfondire leggi anche: Giulia De Lellis bocciata a Sanremo. Ecco perché

Dopo la fine della lunga relazione con Giulia De Lellis, ora compagna del motociclista Andrea Iannone, Damante ha fatto girare la testa a molte ragazze - gli ultimi avvistamenti? con Viviana Vizzini e Sara Croce - ma da qualche tempo fa coppia fissa con Claudia Coppola. Il settimanale Chi li ha paparazzati durante una cena romantica a Milano in cui i due non hanno lesinato in baci ed effusioni. Prima erano stati al concerto di Coez. Se son rosse...