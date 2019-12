Vieri e Caracciolo fanno il bis: aspettano un'altra femminuccia

Lo aveva promesso e lo ha mantenuto. Costanza Caracciolo è di nuovo incinta di Bobo Vieri ed è tornata a Verissimo da Silvia Toffanin con il pancione per annunciare la lieta novella. La Caracciolo, radiosa e appena entrata nel sesto mese di gravidanza, ha confessato: "Sono incinta ed è un'altra femminuccia". La compagna di Bobo Vieri non aveva mai nascosto il desiderio di fare il bis dopo la nascita della piccola Stella, oggi un anno. "Ho sempre desiderato che i miei figli crescessero insieme" racconta alla Toffanin alla quale aveva già promesso in una precedente intervista di tornare col pancione quando sarebbe accaduto. "In realtà - confessa - quando l'ho dichiarato ero già incinta ma ho voluto aspettare oltre i fatidici 3 mesi". "Tra un po' partorisci" ha scherzato la conduttrice di Verissimo.