Così Daniele Scardina schiva i colpi su Diletta Leotta. E per lui spunta il GfVip

Dice e non dice, Daniele Scardina, il pugile che secondo molti è il fidanzato di Diletta Leotta. Intervistato dalla trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da Pecora con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, "King Toretto", questo il soprannome del boxeur, ha detto: "Io fidanzato di Diletta Leotta? Preferisco non entrare in dettagli, i giornali dicono quello che vogliono. Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po' riservata e continuerò a farlo".

I media hanno scritto anche che lei quando combatte, sul ring, è felice di vedere la Leotta sugli spalti che la sostiene, chiedono i due intervistatori. "I giornali scrivono quello che vogliono, ripeto. La domanda è sempre stata questa: com'è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring", la risposta di Scardina che è bravo a schivare oltre che a colpire.

Il pugile tra l'altro potrebbe essere nel cast del prossimo Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha detto di aver avuto colloqui con Barbara Alberti, Sabina Ciuffini e lo stesso Scardina.