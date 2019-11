Bella Thorne, cosa dice Fede di lei e Benji. La coppia pop, poliamore e...

Il duo musicale Benji e Fede, al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi, è stato protagonista a Verissimo. Benji ha parlato anche della sua relazione con Bella Thorne, l'ex stellina della Disney che ultimamente è stata anche premiata per un'escursione nel porno. "Io sto con Bella Thorne. Ci siamo conosciuti al Coachella e non ci siamo più lasciati", dice il cantante preso subito in giro dall'amico Fede, fidanzato invece con l'ex Madre natura Paola Di Benedetto: "Sono due artisti, insieme sono strambi". Benji e Bella fanno discutere anche Olteroceano per la relazione di poliamore, con altre partner femminili.

"Ho avuto due lutti, prima mio padre e poi la nonna. La mia nonna adorava la canzone di Celentano L'emozione non ha voce. La musica mi ha aiutato ad affrontare queste perdite", ha raccontato poi Benji a Silvia Toffanin, emozionando lo studio.