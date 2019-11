Simona Ventura si sposa: ho detto sì a Giovanni Terzi

Simona Ventura si sposa. Dopo il matrimonio con Stefano Bettarini (ex calciatore) e la storia d’amore con Gerò Carraro, Simona ha finalmente ritrovato il sorriso. Grazie a Giovanni Terzi, giornalista e volto noto su Rai1. Il loro amore è stato clandestino per pochissimi mesi perché immediatamente, dopo aver iniziato una breve frequentazione, si sono dichiarati alla luce del sole. Adesso la bella notizia: il matrimonio.

«Sì, sposo Giovanni Terzi. Abbiamo fissato il nostro matrimonio per il 2020 - racconta la Ventura al settimanale Oggi - La data precisa ancora non c’è ma sappiamo che avverrà tutto il prossimo anno. È un’idea che è venuta a entrambi all’improvviso e anche il matrimonio si svolgerà allo stesso modo». Sembra, dunque, che saranno nozze allargate con ampio spazio ai figli di Terzi e della Ventura. Tra l’altro, da quello che sappiamo, pare che abbiano già preso casa insieme. «Fin dalla prima sera ho capito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e sapevo già che non ci saremmo lasciati mai - rivela Terzi -. È lei che aspettavo. Simona è una donna unica nel suo genere. È dolce e generosa con tutte le persone che ama. Ho perso la testa per lei per come ama i suoi figli e per come ama tutta la sua famiglia. Una donna così non poteva non essere speciale», racconta.

Super-Simo sta conducendo su Rai2 un programma sportivo dopo essere tornata in sella in tv come concorrente de L’isola dei famosi (il suo programma storico, che aveva condotto per anni proprio in Rai). «Non credevo più nell’uomo dei sogni, invece è accaduto», dichiara Simona riferendosi a Giovanni Terzi.