Jasmine Carrisi e mamma Loredana Lecciso, foto boom. E i fan di Al Bano...

Sono mamma e figlia, ma sembrano sorelle. Stiamo parlando di Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi (18 anni), la figlia che la showgirl pugliese ha avuto con Al Bano. La Lecciso sui social mostra un fisico da capogiro, come sua figlia Jasmine che potrebbe presto sfondare nel mondo del cinema (sembra che molti produttori abbiano notato le sue qualità artistiche). La foto in questione, che Loredana ha pubblicato di recente sui social, ha fatto il pieno di like in poco tempo. Del resto Loredana va fortissimo ed è sempre più amata dal pubblico che in tutti questi anni non l’ha mai persa di vista nemmeno per un attimo.

Tra le foto che la Lecciso ha pubblicato su Instagram spuntano pure alcuni selfie con Al Bano, con il quale ha avuto una relazione lunga venti anni. Dal loro amore - lo ricordiamo - sono nati due figli: Jasmine e Bido (che abbiamo conosciuto spesso in televisione). Ma ciò che incuriosisce i follower è quella complicità (secondo alcuni sospetta) tra Loredana e Al Bano. Sono sempre più uniti. La Lecciso, proprio da Barbara d’Urso - dove è stata ospite nel programma del lunedì sera campione di ascolti - non ha nascosto quel rapporto di stima reciproca e vero affetto che c’è tra lei e Carrisi. Le sue parole hanno fatto sognare i fan che stanno infiammando il gossip sospettando un loro ritorno di fiamma. Ma tutto resta un mistero. Forse proprio per questo motivo quella fiamma è sempre più rovente. E a Cellino San Marco non si parla di altro.