Tutta nuda sui social. Così scatena gli haters

Justine Mattera nuda, anzi nudissima su Instagram. La showgirl non è mai troppo vestita, ma questa volta gli haters si sono scatenati: “Mai visto una così esibizionista”. “Pose intellettualissime”. “Ma non ti vergogni?”. La 49enne americana però ha replicato a tutti punto su punto: “chiunque abbia un account sui social è un’esibizionista. La mia foto fa parte di un lavoro. Le tue?”. “Con due lauree da Stanford, decisamente non sono ignorante. Tu invece?”. “La trovi una foto volgare? Va bene, puoi smettere di seguirmi”. Per fortuna c’è anche chi ha apprezzato.