Pace tra Emma ed Elodie. Ecco le stories che fanno sorridere i fan

Come prima, più di prima. Emma ed Elodie amiche per la pelle dopo un periodo di allontanamento. Arriva lo scatto che toglie ogni dubbio: la tempesta è passata.

“Ci siamo riavvicinate, incontrate, l’ho vista bene. Tifo per lei, ho iniziato con lei, è una donna generosa, ha un grande cuore”, dice Elodie. “Ci eravamo allontanate perché mi ero mossa in modo istintivo, ci sono cose che avrei potuto fare diversamente, ma il bene tra noi c’è. Serviva tempo per capirci”, puntualizza.

In un locale, dove trascorrono la serata, registrano Instagram Stories che fanno gioire i fan: sono affiatate come un tempo. Pare che qualche anno fa abbiano litigato (i motivi non si conoscono) allontanandosi fino a queste ultime settimane. Elodie condivideva la stessa casa discografica di Emma. Poi ha voluto proseguire artisticamente da sola. Dopo la malattia di Emma c’è stato il riavvicinamento. Queste foto insieme e le storie su Instagram che hanno condiviso fanno gioire i fan.