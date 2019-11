Briatore e la baby-fidanzata. Gregoraci, solo insulti

Elisabetta Gregoraci contro l’ex marito Flavio Briatore per colpa della nuova fidanzata Benedetta Bosi, studentessa di Giurisprudenza, 49 anni più giovane del proprietario del Billionaire. La showgirl è a Los Angeles con il figlio Nathan, ma il gossip l’ha raggiunta anche lì, via web: prima con le foto esclusive pubblicate dal settimanale “Chi”, poi con i commenti dei follower sul suo profilo Instagram. Una fan ha scritto: “Brava, non è il problema di avere un altro rapporto, ma l’età, questo destabilizza” e la Gregoraci (30 anni meno di Briatore) ha risposto tagliente: “Più che destabilizza, fa rabbrividire”.

Un altro utente ha commentato: “poveraccio, si è dato la zappa sui piedi, questa volta ha davvero scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna… la gente non aspetta altro che fare battute, battutine e battutacce… se ne renderà conto” e la presentatrice calabrese: “Me lo auguro se ne renda conto… ma non ne sono sicura”, mentre a chi le esprimeva solidarietà ipotizzando che durante il matrimonio avesse sopportato tanto, ha risposto lapidaria: “Tanto”.

A un altro follower che scrive: “Ma ora Flavio va alle scuole medie a conoscere le sue compagne”, Elisabetta risponde sarcastica: “Praticamente”, mentre a un fan in visibilio per il suo fisico scolpito: “Beato Flavio” replica: “Sei rimasto indietro”. C’è anche l’inguaribile romantica: “Io tifo per una riconciliazione tra te e Flavio”. La risposta? L’emoji della faccina terrorizzata. Briatore e la moglie si sono separati diversi mesi fa in maniera consensuale, ma si era ipotizzato un ritorno di fiamma dopo alcuni giorni di vacanza trascorsi insieme per il bene del figlio e dopo diversi like di apprezzamento e commenti di stima del manager sotto il profilo Instagram della Gregoraci. A quanto pare non è così.