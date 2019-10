"Italiana al 100%". Perché Lady Gaga rivendica le sue origini

Lady Gaga è italiana al 100%. Parola di Lady Gaga, nome d’arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta. La cantante e attivista nata a New York è legatissima alle sue radici e lo ricorda con orgoglio ogni volta che può. Durante l’ultimo concerto nel Bel Paese urlò: “Non mi interessa quanto successo possa avere, ma ricordo sempre che la mia famiglia è emigrata da questo Paese. Mia nonna vendeva vestiti per pochi spiccioli e mio nonno era un ciabattino. In fondo sono una ragazza italoamericana”.

I just took a DNA test turns out I’m 100% ITALIAN @lizzo — Lady Gaga (@ladygaga) October 26, 2019

Indimenticabile quella volta che salutò il giornalista di Rai1, Vincenzo Mollica, con “Grazie signò” o quando alla notte degli Oscar 2019 parlò in italiano all’inviata italiana. D’altra parte i nonni di Stefani Germanotta sono emigrati da Naso, in provincia di Messina e non le hanno mai smesso di rammentare le sue origini.

Adesso Lady Gaga, l’interprete del film premio Oscar “A star is born”, ha fatto un tweet per certi versi misterioso: “Ho fatto il test del DNA e sono italiana al 100%”. Il semplice desiderio di riaffermare la sua identità o sta preparando una sorpresa?