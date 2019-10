Diletta Leotta "segue" Borghi (attore). Ma spunta pure il politico

Diletta Leotta segue Borghi e scatta una gag inimmaginabile. La conduttrice di Dazn dovrebbe essere fidanzata con il pugile King Toretto, ma il condizionale è d’obbligo dopo il “fattaccio” di oggi. La presentatrice catanese ha iniziato a seguire su Twitter l’attore Borghi. Alessandro Borghi. Che a sua volta ricambia. Lei bellissima, lui bellissimo e affascinante: vuoi che non ci sia più di un like? Vuoi che non stia sbocciando un flirt? In attesa di scoprirlo, si fa vivo un altro Borghi. Claudio Borghi. Sì proprio il deputato della Lega nonché consigliere comunale a Como. L’economista ha colto la palla al balzo e si è infilato nella conoscenza: “Scusa Diletta, sei sicura di aver iniziato a seguire il Borghi giusto?”. Vedessi mai che gli va bene…