Al galà del Canottieri Roma spunta anche Alberto di Monaco

Gocce di sangue reale in città. Dopo il blitz del principe Harry e della sua Meghan, a Roma per il matrimonio dell'amica stilista Misha Nonoo con il multimilionario statunitense Michael "Mikey" Hess, ecco sbarcare nella Città Eterna S.A.S. Alberto II.

Il principe sovrano di Monaco, secondogenito e unico erede maschio di Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly, fratello delle mondanissime Carolina e Stefania, è arrivato a Roma intorno alle 17. Dopo la visita di Stato a Sanremo dove ha voluto vedere anche il santuario della Madonna della Costa che custodisce l'Altare dei Grimaldi.

Come buen retiro per la piccola vacanza romana ha scelto il lussuoso Rome Cavalieri Hilton a Monte Mario. Dove ad accoglierlo ha trovato Nicola Pietrangeli. Come mai? Perché il principe è l'ospite d'onore del gala di questa sera al Circolo Canottieri Roma, di cui è socio onorario dal 2001, che celebra il proprio Centenario. Pietrangeli gli ha donato la cravatta del sodalizio, blu con il logo creato per il Centenario. "Sono orgoglioso di far parte di questo Circolo", ha detto Alberto, scortato dal suo assistente e da due guardie del corpo. La bella moglie Charlene non lo ha accompagnato nel suo viaggio in Italia, forse per non lasciare i loro due gemelli.

Cinquecento ospiti selezionati tra soci del Circolo e amici Vip, accolti dal presidente Massimo Veneziano e dal vice presidente Stefano Brusadelli, hanno atteso ai bordi della piscina l'arrivo del principe al dinner di gala, organizzato dal Consigliere alla ristorazione Alessandro Ciampini. Attesi anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, Gianni Letta e Walter Veltroni. Tra i tavoli, Michele Placido con la compagna Federica Vicenti.

Grande sicurezza per l'arrivo del principe, con il tratto di strada adiacente al Circolo chiuso dai vigili e parking vietato tutt'intorno. Ad allietare la serata la musica live di Demo Morselli con la sua orchestra. A sorpresa sul palco si è esibito anche Amedeo Minghi.

In mattinata, alle 10, sempre per i festeggiamenti dei 100 anni, si è disputata la "Coppa Berlucchi Regata del Centenario", gara di canottaggio sul tratto di fiume antistante il Canottieri Roma che ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti dagli altri Circoli sportivi storici della Capitale. Dalla Spagna è arrivato invece il Club Albures de Remo di Siviglia. A presentare l'evento sportivo è stato Roberto Ciufoli che ha annunciato anche i vincitori della regata: la gara Open è stata vinta dal Circolo Aniene e quella Over 60 dal Canottieri Roma che se l'è vista fino all'ultimo col Tirrenia-Todaro.



