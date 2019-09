Andrea Preti: "Non faccio più sesso. Vi spiego perché"

Una vita senza fare sesso. Tutto possibile. Questione di scelte e di volontà. Ne sanno qualcosa Andrea Preti, ex modello, attore e produttore.

Preti, che è stato legato a lungo con Claudia Gerini, ha scelto la castità e lo racconta a Storie italiane svelando di essere single e di aspettare la donna della propria vita. “Vengo da una famiglia in cui i genitori sono separati, ho sofferto abbastanza. Credo nei valori e penso che non sia una cosa strana decidere di essere casti se non c’è amore”. Incalzato in studio, Preti rivela di non fare l’amore da maggio scorso. Ed il motivo è legato al fatto che senza amore non può esserci sesso.

“Tutti noi abbiamo una sensibilità, io credo nell’amore. Le storie ti lasciano qualcosa che ti fanno capire cosa volere e cosa no. Ho voluto darmi tempo per capire cosa volevo dentro di me. Questo lo puoi fare solo se credi nell’amore e se stai con te stesso per un periodo. Non ci sono contratti che ti impongono di consumare: ho voluto dedicare del tempo a me stesso ed a cosa voglio da una persona. Mi sto comportando così di conseguenza”, dice Preti.

L’ex modello è stato legato alla Gerini, ma la sua scelta di essere casto sembra non dipendere dalla fine di quel rapporto. Non sono stato deluso dal mio vecchio rapporto: vedo oggi giorno troppa superficialità nell’andare a convivere e nello sposarsi. Non c’è più voglia di impegnarsi, ascoltare il proprio partner, non abbracciamo più, pensiamo solo ai social. Ho capito che è una cosa che non voglio più. Non c’è una cosa che mi ha deluso: ho riflettuto male all’inizio, ho pensato delle cose diverse rispetto a quelle che erano. Ci si ama e ci si vuole bene, ma le cose finiscono: ho stima per la mia ex fidanzata, Claudia Gerini, non ci sono problemi”, conclude Preti.