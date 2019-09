Corna, bugie, sesso a tre. Gli altri dettagli choc di Demi Moore

Lenzuola zozze da lavare in pubblico. Ashton Kutcher, attore e venture capitalist nonché ex marito di Demi Moore ha risposto alle accuse dell’attrice: “Avevo scritto un tweet molto crudele, ma l’ho cancellato per amore della mia famiglia”. E pubblica un numero di telefono invitando i follower a chiamarlo per sapere la verità. Ma è una perfetta operazione di marketing.

Demi Moore ha scritto un’autobiografia "Inside Out" e ha raccontato che il sexy e più giovane marito, Ashton, l’ha tradita più volte e l’ha costretta a un rapporto a tre (“Ho detto sì per farmi accettare”). Rivelazioni scottanti utilissime al lancio del libro, ma Kutcher non ha gradito il ruolo di fedifrago e ha preso il toro per le corna (quelle di lei): “Stavo per premere il pulsante invia su un tweet davvero crudele. Poi ho visto mio figlio, mia figlia e mia moglie e l’ho cancellato”.

L’attore è sposato con Mila Kunis e hanno un figlio di 4 anni e una di 2. Il desiderio di vendere il libro ha portato Demi (oggi fidanzata con la stilista serba Masha Mandzuka) a pubblicare i particolari intimi del suo passato piccante, ma non è l’unica con il fiuto degli affari. Anche Kutcher è portato per il business. Su Twitter ha pubblicato il numero di un cellulare chiedendo ai fan di chiamarlo se volevano sapere la verità. Chi componeva il numero riceveva un messaggi automatico generato dalla piattaforma Community: “Qui Ashton. Questo è un testo automatico per farti sapere che ho ricevuto il tuo messaggio, il resto verrà da me. Clicca il link così potrò risponderti”. Un modo geniale per rilanciare “Community”. Come scrive Wired si tratterebbe di un social in grado di mettere in contatto gente comune e star di Hollywood, anche via sms.