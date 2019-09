Luca Onestini sbotta e dice tutta la verità sulla salute di Ivana

Luca Onestini, ex concorrente del GFVip2, rompe il silenzio sulla separazione da Ivana Mrazova e mette a tacere gli haters del web. Onestini è in Spagna per supportare il fratello Gianmarco che ha deciso di partecipare al Gran Hermano, il GF spagnolo in onda su Tele Cinco, ma le continue accuse di disinteressarsi alle condizioni di salute della sua Ivana lo hanno costretto a intervenire. In un'Instagram Stories si è scagliato contro gli odiatori: "A proposito dell'argomento caldo che è la salute di Ivana, ora mi rivolgo alla parte brutta del web, quella che augura alle persone di avere tumori o malanni gravi. Mi dispiace per voi ma Ivana e io non ci siamo lasciati. Non parlerò dell'entità del suo intervento, non lo avrei fatto nemmeno se si fosse trattato del pelo dell'alluce, dico solo che era in day hospital e un'ora e mezza dopo era a casa. È ancora lì perché vede la famiglia due volte l'anno e non perché deve riprendersi da chissà cosa o non può muoversi. Vuole stare con la sua famiglia ed è giustissimo così! Non mi faccio problemi io e ve li fate voi? La riabbraccio tra una o due settimane. Mi dispiace odiatori, vi è andata male. Buona giornata!". Luca Onestini ha sottolineato che solo per motivi di lavoro non è potuto andare a Praga con la sua Ivana. L'amore tra i due ex gieffini è forte come e più di prima.