Demi Lovato si mette a nudo. Come non l'avete mai vista

Demi Lovato, la cantautrice e attrice americana da 73 milioni di follower, rompe gli schemi, sovverte le regole del gioco e si mostra in tutta la sua genuina bellezza senza paura e senza vergogna: “Voglio essere autentica”. La cantante di “La la land” e “Skyscraper” ha postato sul suo profilo Instagram una foto assolutamente inedita per il patinato star system e mostra la cellulite sulle gambe. Boom di like: più di 5 milioni. La Lovato ha accompagnato il rivoluzionario post con un commento: “Questa è la mia più grande paura. Una mia foto in bikini inedita. E indovinate un po’? C’è la cellulite!!! Sono letteralmente così stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto di bikini sono state modificate - e odio averlo fatto ma è la verità) in modo che gli altri pensino che sono LA LORO idea di ciò che è bello , ma non sono solo io. Questo è quello che ho ottenuto. Voglio che questo nuovo capitolo della mia vita riguardi l'autenticità di ciò che sono piuttosto che cercare di soddisfare gli standard degli altri. Quindi qui sono io, senza vergogna, senza paura e orgogliosa di possedere un corpo che ha combattuto così tanto e continuerà a stupirmi quando spero che un giorno partorirò. È una bella sensazione tornare in tv / film senza stressarmi con un faticoso programma di allenamento prima di 14 ore o giorni, o privarmi di una vera torta di compleanno piuttosto che optare per l'anguria e la panna montata con le candele perché ero terrorizzata da una torta REALE ed è stato miserabile su qualche merda dieta pazza. Comunque, qui sono io, RAW, REAL! E io mi amo. E dovresti amarti anche tu! Ora torniamo in studio...Sto lavorando a un inno. Solo così tutti sono chiari. Non sono entusiasta del mio aspetto MA ne sono grata e a volte è il meglio che posso fare. Spero di ispirare qualcuno ad apprezzare anche il loro corpo oggi”.

Un “outing” prorompente e potente che – si spera – segni l’inizio di una svolta radicale nel modo di considerare e valutare il corpo delle donne. Solo due giorni fa, la conduttrice italiana Andrea Delogu aveva rivelato di usare la pancerina ammonendo le ragazze: “Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, reggiseni pushup e sopratutto luci giustissime. Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro instagram, è impossibile”. A darle manforte Antonella Clerici: “La uso anch’io!”. Si è aperta una nuova epoca per i canoni estetici femminili? Le donne possono essere finalmente libere di mostrare la cellulite come gli uomini fanno con la pancetta o la calvizie? Sarebbe l’ora. Era ora.