Iannone mette un like di troppo. L'incredibile gaffe scatena il web

La gaffe è clamorosa. Stavolta Andrea Iannone dovrà spiegare a Giulia De Lellis perché ha messo un like a uno scomodo commento giunto su Instagram. Ecco i fatti: Iannone e Giulia sono a Venezia insieme in occasione della Festa del cinema. Il pilota di MotoGp pubblica diversi scatti con la sua nuova fidanzata, ex del dj Andrea Damante, bruciando di fatto lo scoop dei paparazzi presenti in Laguna. Ma ad un certo punto spunta un commento. Secco. Tagliente. Una certa Laura Pirone scrive: "Belen è Belen". Iannone mette un "mi piace". E scoppia un vero caso in Rete.

Il gossip s'infiamma di interrogativi. Perché l'ex di Belen risponde con un like al commento di un utente? Quel gesto potrebbe far andare su tutte le furie la De Lellis che con Belen - secondo i beninformati - non vuole avere niente a che fare. Tra Iannone e la De Lellis, dopo un amore nato in sordina, sembra che vada tutto a gonfie vele. Ma in barba alle regole del gossip, stavolta i paparazzi sono rimasti a bocca asciutta: nessuno scatto rubato. Andrea e Giulia hanno pubblicato diversi scatti dove sono praticamente incollati. Tutto questo su Instagram. Giusto per dare ai follower tutte le notizie utili sulla loro storia d'amore. Ma resta un mistero, irrisolto, quel like di Iannone.