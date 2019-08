I gioielli di Lady D vietati a Meghan

Duchessa "senza portafoglio". Meghan Markle ama gli abiti costosi e i gioielli raffinati, ma si deve "accontentare" di quelli in commercio. La Duchessa di Sussex moglie del principe Harry non può indossare i celebri diamanti di Lady Diana. Uno schiaffo di Sua Maestà Elisabetta II che per amor di patria tace sull'estate da vip di nipote e famiglia (ancora si sente l'eco di "falsi e bugiardi" per aver utilizzato quattro aerei in 11 giorni dopo aver sposato cause ecologiste), ma che in in realtà è molto preoccupata per i comportamenti e i capricci da star di Meghan, come i sette giorni di ferie a Ibiza al costo di 120 mila euro.

La frattura in casa Windsor è sempre più evidente: Kate Middleton, moglie del principe William, ha libero accesso alle tiare di Lady D e pochi giorni fa è stata fotografata sorridente al fianco della Regina durante un'uscita pubblica dal Castello di Balmoral dove la Royal Family sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. Ovviamente non al completo perché Harry, Meghan e Archie hanno preferito disertare il weekend con i cognati e concentrarsi sulla scelta della terza tata in nemmeno quattro mesi di vita del piccolo Archie. Pare che la Markle abbia finalmente trovato quella giusta dopo le dimissioni delle prime due nanny che hanno abbandonato il prestigioso incarico per le richieste eccessive dell'ex attrice.