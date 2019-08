Adesso Ezio Greggio è innamorato. Lui e Romina Pierdomenico fanno sul serio. La coppia, dopo diversi mesi lontano dai cronisti e dalle pagine dei settimanali, rompe ufficialmente il silenzio. Vacanza e relax. Destinazione Ibiza, dove hanno affittato una villetta per godersi la prima vera vacanza assieme. “Iniziammo a chattare sui social", racconta a "Gente" Ezio Greggio. “Poi fissammo un appuntamento, ma l’incontro avvenne per caso il giorno prima di quella data, in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino", continua il conduttore di Striscia. Romina non ha dubbi sul loro amore e fa grandi progetti dicendo: "Tra dieci anni saremo esattamente come oggi". Dopo un po’ di meritato relax, Greggio tornerà a Striscia. Come sempre a partire da metà settembre insieme al suo inseparabile “socio” Enzo Iacchetti.