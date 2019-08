Tra Gennaro Lillio e la De Andrè volano gli stracci. Guarda com'è finita

Gennaro Lillio molla la De André. La rottura è clamorosa. Perché l’ex gieffino ha raccontato sui social tutti i dettagli. Ma non è ancora arrivata la replica della De André. Eppure solo poche settimane fa, Gennaro e Francesca erano stati avvistati a Capri, nel corso di un fine settimana romantico. Acqua passata. Adesso Gennaro va giù duro: “Quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza, forse è meglio il silenzio. Fiero di me e della mia persona, vado avanti a testa alta. Grazie mamma”.

Gennaro e la De André si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip davanti alle telecamere di mezza Italia. Ma ad una parte dei fan quell’amore è sembrato sin da subito un fuoco di paglia. Sui social l’ex gieffino ha giustificato la sua decisione dicendo: “Ho preso questa decisione una settimana fa e ad oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il rispetto. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone, ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo".