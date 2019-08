Fiocco rosa per Al Bano e Romina. È nata la nipotina Cassia

Si chiama Cassia. E’ la secondogenita di Cristel Carrisi e suo marito Lusik Davor (la coppia ha un altro figlio di nome Kai, nato nel 2018 dopo il loro matrimonio). Ad annunciare la nascita della piccola è stata Romina, che sui social ha scritto: “Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita”. Una frase dolcissima che l’ex moglie di Al Bano ha condiviso con i suoi fan. Il Leone di Cellino ha raggiunto Zagabria, dove vive sua figlia Cristel. Fino a qualche giorno fa era a Cellino dove ha fatto tappa Loredana Bertè che aveva in programma un concerto in Salento. Insomma, tanti auguri ad Al Bano e Romina, “nonni bis”.