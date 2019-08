"Nedved lascia la moglie per un'amazzone di 23 anni"

Pavel Nedved starebbe per divorziare dalla moglie. Il motivo? La relazione con una ragazza, Lucie Anovcinova, che ha la metà dei suoi anni. A lanciare il gossip in prima pagina è il tabloid ceco Blesk secondo il quale il vicepresidente della Juventus si sarebbe separato dalla moglie Ivana dalla quale ha avuto una figlia di 22 anni.

L'ex calciatore 46enne di Juventus e Lazio, Pallone d'Oro nel 2003, è stato paparazzato dal tabloid in compagnia della nuova fiamma durante il concorso di equitazione Longines Global Champions Tour of London 2019. La 23enne Lucie, infatti, è appassionata di equitazione e un'amazzone nota in Repubblica Ceca.