Notte di moda a Porto Cervo

Nell’incantevole cornice della piazza del principe nel cuore di Porto Cervo, si è svolta l’inaugurazione della nuova boutique di Maria Monsè. Questa è la quarta stagione in cui la Monsè è presente in Costa Smeralda con la sua collezione moda famosa e apprezzata a livello internazionale. Lo dimostra il fatto che già durante l’evento i vari amici accorsi numerosissimi, si sono affrettati per iniziare a prenotarsi i posti per la sfilata del brand Perla Monsè fissata per il 10 agosto dal titolo “La piazza del principe sotto le stelle“ in onore alla notte di San Lorenzo.

Tra i presenti la figlia di Maria Monsè Perla Paravia ovvero la stilista della collezione della Monsè, la psicoterapeuta Irene Bozzi, il chirurgo plastico Andrea Bitonti con la moglie Francesca, la modella Alessandra Fioravanti, la press agent Maria Luisa lo Monte, Angela Grimaldi dell’omonima compagnia di navigazione, il direttore artistico della Costa Smeralda Luigi Puddu, la conduttrice televisiva Beatrice Luzzi, l’avvocato Cristiano Sabba, il pittore Vittorio Boy che con l’occasione ha esposto alcune delle sue opere molto apprezzate tra cui la più gettonata quella dal titolo “selfie“. A decretare il successo dell’evento è stato il grande afflusso di gente che fino a tarda notte ha partecipato con entusiasmo tra un brindisi e una tartina .