"Ho le corna..." Giulia De Lellis lancia il suo libro

“Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza”: il primo libro di Giulia De Lellis s’intitolerà proprio così.

L’ex di Damante lo presenta in anteprima su Instagram. Eppure lei, al Grande Fratello Vip, era scivolata per aver detto di aver letto solo un libro nella sua vita. Ironia della sorte, adesso ne scrive uno. E chissà: potrebbe sfidare in libreria Eliana Michelazzo, nota alle cronache per il Prati-Gate e per quel fidanzato immaginario (Simone Coppi) a cui avrebbe creduto per dieci lunghi anni. Infatti, anche la Michelazzo - con un passato da estetista e corteggiatrice - sta scrivendo un libro.

Ma torniamo alla De Lellis. Visto che “Un Damante non è per sempre”, l’ex corteggiatrice decide di raccontare la sua verità dei fatti. Per la prima volta mettere nero su bianco la fine della storia con il dj ed ex tronista. Lo fa adesso che - dopo un ritorno di fiamma lampo con Damante - la bufera si è placata. Lei sembra innamorata di Andrea Iannone, ex di Belen, conosciuto dopo aver flirtato con Irama.

“Io sono Giulia, e il 18 aprile… ho scoperto di avere le corna”, racconta la influencer nel video su Instagram. Lei e Damante si erano conosciuti a Uomini e donne ed erano andati a vivere insieme a Verona. Poi la favola è finita. Nuovo capitolo, nuovo libro.