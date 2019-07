Bomba sul triangolo Clizia-Scamarcio-Sarcina: "Ecco la verità"

Lei che va con il miglior amico del marito, le accuse reciproche, un matrimonio e un'amicizia in frantumi. Sono questi gli ingredienti del gossip dell'estate, il triangolo amoroso tra l'attore Riccardo Scamarcio e gli ormai ex coniugi Clizia Incorvaia, modella e influencer, e Francesco Sarcina cantante de Le Vibrazioni. In un articolo in edicola domani, il settimanale Oggi fornirà nuovi dettagli dello scandalo estivo.

Secondo l'anticipazione dell'articolo di Alberto Dandolo pubblicata da Dagospia il presunto tradimento (qui la vicenda) sarebbe un'invenzione. "Riccardo (Scamarcio, ndr) mi ha detto: 'Devi sapere che Clizia era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. Ci capivamo al volo, avevamo le stesse passioni ed eravamo in grado di anticipare l’uno le azioni dell’altro. La Incorvaia non tollerava il nostro affetto e ha deciso di farmela pagare", si legge nel pezzo. La fonte sostiene inoltre che alla base di tutto ci sia la "gelosia patologica" della Incorvaia mentre il tradimento non sarebbe mai stato consumato. L'attore pugliese non ha commentato pubblicamente. Almeno fino a oggi.