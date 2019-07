Altro che danza, ecco la verità su Osvaldo e Veera Kinnunen

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono usciti allo scoperto. La maestra di Ballando con le Stelle e l'ex calciatore hanno ufficializzato la loro relazione con alcune storie di Instagram sui rispettivi profili. Dunque, Stefano Oradei, fidanzato con la danzatrice finnica da 11 anni, non era un immaturo visionario pazzo geloso come da memorabile cazziatone di Milly Carlucci durante la semifinale dell'ultima edizione del dancing show. Ci aveva visto bene: lo sciupafemmine argentino stava irretendo Veera sotto i suoi occhi, anzi mentre ballava casto con Suor Cristina. A distanza di un mese e mezzo dalla fine di Ballando con le Stelle ecco le prime storie della coppia già ribattezzata "ghiaccio bollente": cuori, baci sulle labbra, sorrisi e presentazioni in famiglia. I due fanno sul serio. Chissà cosa ne pensa la Carlucci che difese a spada tratta la Kinnunen sostenendo che se ballava con quella intensità e passione era solo per professionalità. Devotissima al lavoro.