Diletta Leotta e la verità di Scardina. Il pugile lascia tutti a bocca asciutta

Vero amore o flirt estivo? Forse è meglio andare con i piedi di piombo. Ma resta comunque un’estate bollente per Diletta Leotta, dopo alcuni scatti dei settimanali di gossip con Daniele Scardina (pugile ventottenne tutto muscoli).

In un’intervista alla Gazzetta dello sport, Scardina lascia gli amanti del gossip a bocca asciutta. “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è? Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E’ un’ amica speciale“. Ma Scardina, soprannominato anche King Toretto, era stato “pizzicato” dai paparazzi con la Leotta a bordo di una barca super lusso al largo di Ibiza. I due erano praticamente incollati. Ma per il bel pugile pare sia tutto normale, così incalzato dai cronisti del quotidiano sportivo dice solo: “No comment”. Come dire: fatevi gli affari vostri!