Amadeus e Giovanna si sposano. Cosa scrive Papa Francesco

Adesso in luna di miele con la fede al dito. Amadeus e Giovanna Civitillo hanno detto sì davanti a Dio, nei giorni scorsi. Cerimonia blindata. Il conduttore dopo l’annullamento dalla Sacra Rota del suo precedente matrimonio ha voluto risposare Giovanna (a lei era unito civilmente dal 2009). Ma durante le nozze, gli sposini hanno ricevuto un telegramma inaspettato. Papa Francesco ha voluto fare gli auguri alla coppia. “Che emozione. E’ una persona che amiamo e stimiamo tantissimo, siamo rimasti senza parole”, svela Amadeus. Per lui, adesso, un po’ di vacanza. Un viaggio segreto e poi si ritorna in tv. Si vocifera che lui possa essere uno dei papabili conduttori di Sanremo 2020. Sarebbe un bel colpo per Amadeus che non si è mai montato la testa percorrendo tutte le tappe di una lunga carriera. In prima fila, se dovesse salire sul palco dell’Ariston, ci sarebbe sua moglie Giovanna (conosciuta ai tempi de L’Eredità dove lei era ballerina, lui conduttore).