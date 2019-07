Tra Diletta Leotta e l'ex Mammì spunta Anna Safroncik

Anna Safroncik avrebbe conquistato il cuore di Matteo Mammì, 43 anni, ex fidanzato storico di Diletta Leotta, 29. La conduttrice sportiva di Dazn si mostra su Instagram allegra e spensierata dopo la rottura con il manager di Mediapro con il quale è stata fidanzata per tre anni, ma potrebbe essere un atteggiamento di facciata. Secondo Dagospia, la nuova compagna del manager dagli occhi di ghiaccio, figlio dell’ex Ministro per le Telecomunicazioni, sarebbe Anna Safroncik, 38enne attrice ucraina naturalizzata italiana.

Sul sito si legge: “In queste ore i due piccioncini sono spiaggiati in una segreta caletta sarda dove stanno, lontani da occhi indiscreti, consumando un fine-settimana di passione. Secondo i soliti ben informati la scintilla tra i due sarebbe scoccata da poche settimane ma c’è chi giura che non si tratta di un fuoco di paglia”.

Dunque non sarebbe una sbandata come forse auspicava Diletta Leotta. La conduttrice catanese pensava ai fiori d’arancio con Matteo e invece è arrivata la fatidica “pausa di riflessione”. In una recente intervista Diletta Leotta ha dichiarato che la scelta di lasciarsi è stata condivisa, ma che nella vita non si sa mai. Per la serie “gli amori fanno giri immensi e poi ritornano”. Intanto ha trovato rifugio tra le braccia del pugile Daniele Scardina soprannominato King Toretto.