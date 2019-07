Diletta Leotta seminuda. Fan scatenati su Instagram

Diletta Leotta seminuda scatena i fan su Instagram, ma soprattutto i commenti pecorecci degni della peggior caserma. La conduttrice di Dazn ha avuto la malaugurata idea di pubblicare una foto semigirata in cui si vedono solo le spalle, la pelle bagnata e un fiore ad altezza bocca. Frase di accompagnamento: “Il profumo della semplicità”. Apriti cielo!

Una frotta di infoiati del web le ha riservato frasi “elegantissime” e doppi sensi della peggior specie: “Metti like se pensi che vorresti essere al posto del fiore”, “Il profumo di un bel pisto***e”, “il fiore… sta per entrare”, “Se vuoi c’è anche il profumo delle nostre min**ie oltre che quello della semplicità”, “Vieni che ti lucido io”, “Ho un altro tipo di unguento”. Ma c’è anche chi l’attacca per la finta semplicità: “Se tu sei semplice, io sono Einstein”, “Semplicissima e poi è piena di filtri”.