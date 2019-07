Smacco a Romina, come si presenta la Lecciso a Cellino...

Dove eravamo rimasti? Al Bano e Loredana assieme al compleanno del cantante di Cellino. Sono passate poche settimane dalla reunion familiare con i loro figli al seguito. Loredana ha pubblicato un'altra foto che infiamma di nuovo il gossip. Eccola su Instagram nelle Tenute Carrisi, alle porte di Brindisi, col panama in testa. Stile Al Bano. La showgirl, in forma smagliante, sembra essere tornata la regina di Cellino da quando la Power (ex moglie di Carrisi) frequenta sempre meno il Salento.

Ma, dopo il programma su Rai 1 Una voce per Padre Pio, sta tenendo banco sulle pagine di cronaca rosa la battutina di Romina. Forse indirizzata alla Lecciso. Romina ha raccomandato ad Al Bano di non avvicinarsi troppo durante l'esibizione altrimenti qualcuno avrebbe potuto risentirsi. E' davvero una frecciatina a Loredana? Se così fosse sembrerebbe vera la tesi che la Lecciso sia diventata la regina di Cellino. E quest, probabilmente, sta facendo storcere il naso alla Power. Tra Al Bano e Loredana c'è quella ritrovata sintonia, a tratti simbiotica, che esiste raramente tra gli ex. Una sorta di amore ritrovato grazie all'affetto per i loro figli, che sono adolescenti.

La Lecciso nei mesi scorsi ha fatto impennare lo share di "Domenica Live" e "Live non è la D'Urso" (alla prima puntata stagione con Al Bano e i loro figli), adesso sembra che sia impegnata con nuovi progetti professionali. Tutto top secret, ma da indiscrezioni sembra che stia frequentando spesso Roma per motivi di lavoro. Chissà cosa bolle in pentola!