Giulia De Lellis in moto senza casco. Con Iannone amore spericolato sotto il sole

Amore spericolato. Senza casco, in scooter, Giulia De Lellis non rinuncia ad una Instagram stories che puntualmente Andrea Iannone condivide. Sono insieme E Giulia si mette alla guida di uno scooter. Ma non indossa il casco (che invece è obbligatorio secondo il codice della strada). I commenti delle malelingue non tardano ad arrivare ma l'amore che Giulia prova per Iannone sembra essere accecante. Qualcuno non nega che si tratta di una vera e propria storia d'amore nata sotto il sole di questa calda estate e non di un semplice flirt. Che sta rendendo rovente il gossip.

Ma la vera notizia è che un Andrea Iannone così romantico non lo vedevamo da tempo, nemmeno ai tempi di Belen Rodriguez (ex fidanzata del centauro per oltre due anni). «Hai la capacità di portare il sole ovunque, l’hai fatto anche qui ad Assen, erano anni che non lo vedevo...», scrive Iannone rispondendo alla De Lellis che sembra aver dimenticato completamente Damante (suo fidanzato con il quale ha vissuto quella favola iniziata a Uomini e donne quando lei era corteggiatrice). «È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice», scrive la De Lellis.

Basta questo per far sognare i fan. Sembra, tra l'altro, che Iannone abbia già portato Giulia nella sua casa in Svizzera. Quella stessa casa dove anni fa mise piede Belen. E tutto torna: anche la De Lellis ha avuto a che fare con la famiglia Rodriguez. Esattamente dopo il Gf Vip lei e Jeremias, fratellino di Belen e Cecilia, pare che si siano frequentati per un breve periodo. Poi è arrivata la parola fine. Adesso sembra che la De Lellis abbia trovato finalmente la felicità. E Iannone pure.