Gigi D'Alessio e Pupo, la strana coppia da un party all'altro

Una nuova strana coppia canterina si sta facendo notare nelle afosissime serate mondane romane. Di chi parliamo? Di Gigi D'Alessio e di Pupo-Enzo Ghinazzi. La sera prima hanno cantato al microfono per movimentare il segretissimo party ai bordi della piscina di Palazzo Dama per i 40 anni di Ingrid Muccitelli, la compagna di Mauro Masi che ha fatto gli onori di casa e accolto amici potentoni e dame salottiere come Sandra Carraro e Ester Crimi.

Ieri sera, i due cantanti amatissimi erano in prima fila al defilè dello stilista italo-palestinese Jamal Taslaq, andato in scena nella Coffee House di Palazzo Colonna. Mentre Anna Tatangelo si sta rilassando nella bella Mikonos col figlioletto, Gigi rimasto a Roma per lavoro, accetta gli inviti impossibili da bucare. La serata dedicata all’arte, all’eleganza, alla bellezza, alla musica e alla solidarietà nella dimora storica settecentesca è stata organizzata per il charity-event di Mondo Solidale Onlus. L’associazione benefica presieduta da Rita Leo Valentini opera in Kenya a sostegno dei bimbi bisognosi africani, delle donne e di tutta la popolazione che necessita di cure mediche ed ospedaliere portando degli aiuti concreti e materiali ad una popolazione fortemente in difficoltà. Lo Studio Legale e Tributario Leo Associati, che ha anch’esso sede a Palazzo Colonna, ha sostenuto il fund raising in questa serata speciale dedicata ai bambini africani.

Jamal Taslaq, unico stilista italiano ad aver sfilato nella prestigiosa sede dell’Onu nel 2014, ha suggestionato gli oltre duecento ospiti intervenuti con le sue creazioni di alta moda, portando in scena venti capi iconici che hanno calcato le passerelle internazionali. La serata è stata condotta da Elena Parmegiani, Direttore Eventi della Coffee House di Palazzo Colonna. Vincenzo Bocciarelli ha recitato intensamente le parole di Gabriel Garcia Marquez su “Il Senso della Vita” di Gabriel e Cinzia Tedesco ha dato una sua originale interpretazione, in chiave jazzistica, del celeberrimo brano “New York New York”. Per la serata dedicata a Mondo Solidale Onlus, il couturier ha proposto sofisticati tailleur dal taglio femminile di cady di seta dai toni caldi. Grandi applausi per i ricercati abiti da cocktail e da sera ispirati alla magia del mondo orientale e alla raffinatezza dell’occidente, realizzati con preziosi ricami dai disegni unici, realizzati con fili di seta, pietre e intarsi di tessuti di pelle, per una donna femminile e nello stesso tempo dalla forte personalità.

Gli ospiti sono rimasti piacevolmente colpiti dall’unica uscita dedicata alla sposa, con una creazione dagli originali intarsi di legno d’ulivo e ricami in filo di seta. Lo stilista, che ha in programma a settembre una nuova sfilata, ha vestito donne dal calibro della Regina Raina di Giordania, della Principessa del Medio Oriente, della Principessa della Famiglia Al Saud dell’Arabia Saudita, Sharon Stone, Ornella Muti e persino Patty Pravo al Festival di Sanremo.

Moltissimi i volti noti presenti, a partire dalle ex cognate Isabella Rauti e Gabriella Alemanno. Ecco Ninetto D’Avoli, Cinzia Leone, Jinny Stefann, la principessa Elettra Marconi col figlio Guglielmo Giovanelli Marconi e la bella moglie Vittoria, la principessa Maria Pia Ruspoli e Giacinta Ruspoli, le attrici Elena Russo e Anna Marcello, la cantante Alma Manera, il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, lo stilista Vittorio Camaiani con Andrea Ripa di Meana.

Poi tutti sulla monumentale terrazza del Palazzo per un cocktail allietato dalle simpatiche note musicali di Carlo Capria. Le scenografie dell’evento sono state curate dalla Società All Com, il make-up della sfilata da Antonio Quattromani e le acconciature da Paolo Demofonti di Jean Paul Studio Moda Capelli.