Al party vip spunta anche l'ex moglie di Montezemolo

C'era anche la sempre bellissima ex signora Montezemolo Ludovica Andreoni, creatrice di gioielli, al festone stiloso e glam di Tony Papa. La Andreoni è arrivata con la coppia di imprenditori Jessica e Christopher Faroni. Così come non è mancato il propietario di Rds Edoardo Montefusco. Solo bella gente al festone dell'affascinante e simpatico imprenditore della moda Tony Papa che ha apparecchiato una seratona da sogno pullulante di amici dello showbiz e della moda sulla terrazza en plei air del locale "Sublime La Villa" al Fleming.

Al grido di #chicistrilla, che è il suo motto di vita ma anche il suo claim, Tony brindava alle sue 50 "primavere" e ai 30 anni di attività del suo noto show-room "Spazio Papa", uno dei punti di riferimento della moda italiana che ha aiutato a far nascere e crescere commercialmente tanti brand di successo, da Dirk Bikkembergs a Jean Paul Gaultier, da Marithe François Gibaud a Merrell. Oggi collabora con Alessandro Dell’Acqua, Bottega Martinese, Emanuelle Vee, Frankie Morello (che nel corso della serata ha lanciato il suo ultimo profumo da uomo e da donna), John Galliano, Les Hommes, Rodolfo Zengarini, Voile Blanche.

Tra giochi di luci, musica live con la cantante Lucy Campeti, maxischermo dove passavano immagini di sfilate e modelle, l'emozionato ed elegantissimo Tony ha accolto via via gli amici. Tra i primi ad arrivare la bellissima ex Miss Italia Manila Nazzaro col suo stylist Marco Scorza, l'attrice Lidia Vitale con l'hair stylist Alessandro Messina, il cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione in giacca smoking bianca e sneakers con la splendida compagna Giglia Marra e le amiche Claudia Arcara e Antonia Almodovar. Flash impazziti per Iago Garcia, già vincitore di "Ballando con le stelle", con la fidanzata Eleonora Puglia, per una sexyssima Carolina Marconi, Matilde Brandi, Giulia Luzzi in verde smeraldo, Franco Oppini con la moglie astrologa Ada Alberti.

A manifestare il loro affetto per Tony ecco anche lo scrittore e regista Federico Moccia, gli attori Marco Falaguasta, Nicola Canonico, Ludovico Fremont e Pino Insegno, che aspetta il secondo figlio della compagna Alessia Navarro, dopo i due avuti dall'ex moglie Roberta Lanfranchi. Tony corre qua e là per dar retta a tutti, mentre omaggia tutti della nuova fragranza di Frankie Morello, spruzzata anche dalle hostess in aria. Emozionata la mamma Maria Luisa Santi Papa e il fratello Alessandro. Si apre il mega buffet con piatti della tradizione italiana che mixano carne e pesce, primi piatti e mozzarelle di bufale. Si divertono l'attore del Bagaglino Mario Zamma, Luca Capuano, lo stilista Farhad Re arrivato da Parigi con il compagno Francesco Di Fabio e il fratello artista Howtan Re. Non mancano la principessa Irma Capece Minutolo, la pierre Giorgia Giacobetti con l'avvocato Bartolomeo Giordano, la frizzante Conny Caracciolo, la modella e stilista Francesca Anastasia Sublime scortata da Giò Di Giorgio, la press office Donatella Gimigliano, lo scrittore Niky Marcelli col suo cappello bianco da cui non si separa mai, Carmen D'Elena, le giornaliste Tiziana Cialdea, Carmen Iodice e Antonietta Di Vizia.

Si balla in pista fino alle 4 del mattino nonostante il caldo con i mix dei Dj Paolo Pompei, Claudio de Tullio e Mary Gehnyei. Lascia tutti senza fiato il momento magico della torta: ne arrivano tre, accompagnate da bottiglie di champagne illuminate da candelotti scintillanti. Una torta forma il numero 50 ed è azzurro Tiffany che sembra l'acqua trasparente di un atollo, l'altra è nera e forma il numero 30. La terza è un capolavoro di cake design firmato Margherita Fuccilli e Irene Marcomeni: è bianca a più piani e gronda T-shirt, scarpe da ginnastica, profumi e cornici con foto che raccontano la vita di Tony. Discorsetto di rito del festeggiato che ringrazia tutti, brindisi applausi, selfie e filmati a gogò. Applausi anche dai molti imprenditori della moda come Adriano Franchi, Direttore Generale di AltaRoma, Stefano Di Nezza, Salina Ferretti, Federico Fontana, Fabio Rubino, Gaetano Tagliente, Giancarlo Tafuro, Rodolfo Zengarini, Presidente del calzaturificio Rodolfo Zengarini Italia.