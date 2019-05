Manuela Arcuri allo scoperto: io vittima come Pamela Prati

Manuela Arcuri, in passato vittima di una truffa d’amore, è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e ha definito “un gioco malato e perverso” il modus operandi di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le due manager dell’Aicos Management e menti creative del “Pamela Prati e Mark Caltagirone gate”.

La Arcuri, attuale ballerina a Ballando con le Stelle, è stata un fiume in piena: “Il copione era già scritto. Dieci anni fa sono stata presa in giro dalle due agenti. Non conoscevo Eliana, ma Pamela Perricciolo. Mi ha preso in giro. Il suo gioco è perverso e malato. Nel mio caso era finalizzato a godere della mia fragilità”. Manuela Arcuri ha raccontato che dieci anni fa la Perricciolo le mostrò le foto di un bellissimo ragazzo da presentarle. Si trattava di un magistrato di nome Simone Coppi (lo stesso del finto matrimonio di Eliana, nda) e lei single acconsentì: “Mi ha fatto parlare con lui più volte al telefono e chissà chi era, questo giochino non è durato nemmeno un mese, mi sono resa conto che era tutta una bolla di sapone. Ci sono rimasta malissimo. Il suo obiettivo era giocare con una persona come me, è stata la sua gratificazione. Ha giocato con me, questa è stata la mia esperienza diretta. Che dopo dieci anni ci sia tutta questa organizzazione, su un matrimonio inventato per attirare popolarità e soldi credo è nella norma del loro gioco”.

“Pamela Perricciolo - ha raccontato Manuel Arcuri - mi fece vedere la foto di un ragazzo bellissimo: Simone Coppi, magistrato" Tutto sembrava più che credibile fino a quando la Arcuri non ho compreso che si trattava di un fantasma "ci sono rimasta malissimo"@eleonoradaniele pic.twitter.com/WI0Qh2H3IW — storieitaliane (@storie_italiane) May 20, 2019

L’attrice condanna le due donne: “Manipolano le persone per il gusto di farlo. Vanno avanti da tanti anni, adesso c’è l’apoteosi di un matrimonio... è solo un gioco perverso e malato. Per troppi anni hanno preso in giro troppe persone”.

In collegamento c’era anche Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Uominiedonne che ha ribadito tutte le accuse a carico di Eliana e Pamela: “Ho fatto parte della loro agenzia per un anno, un anno infernale. Persi quasi 10 kg, cascai in depressione. Quando hanno cominciato a capire che su di me ci potevano guadagnare iniziarono a minacciarmi, a dire che dovevo fare tutto quello che volevano loro, mi fecero cambiare due numeri di telefono, ero irrintracciabile dai miei amici. Venivo minacciato da questo Simone Coppi, marito di Eliana, lo spacciavano per magistrato. Ma è inventato, non esiste”.