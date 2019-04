Bomba a Cellino, Al Bano e Loredana Lecciso presto sposi?

La notizia ha del clamoroso e riaccende il gossip di fuoco a Cellino San Marco, nella Puglia salentina. Al Bano si riprende la Lecciso e va a nozze con lei. E’ il il settimanale “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti, a parlarne con una copertina dedicata alla super coppia pugliese nel numero in edicola da oggi. “Nemmeno i figli di Carrisi e dell’ex moglie Romina Power – che è tornata negli Usa – sono riusciti a far cambiare idea al cantante”, scrive Nuovo.

Si tratta di una vera svolta. Inaspettata. La Lecciso, che abbiamo seguito nell’esordio serale della d’Urso con Al Bano con un boom di ascolti, sarebbe di nuovo padrona di casa. A “Nuovo” una fonte rivela: “Loredana e Al Bano torneranno insieme e a breve si sposeranno”.

Si tratta di una vera bomba sganciata dal settimanale edito da Cairo. Al Bano, che è sempre in giro per il mondo con i suoi concerti che riempiono le piazze e gli stadi, non nasconde il forte sentimento che lo lega a Loredana (dalla quale ha avuto due splendidi figli: Bido e Jasmine). Intanto, la Lecciso – super impegnata con la sua nuova linea di profumi da donna – potrebbe presto tornare in tv. “Diciotto anni sono volati e il tempo ha fortificato il nostro rapporto” svela a Nuovo l’opnionista tivù.