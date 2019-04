Roncato festeggia 40 anni di successi cantando Vasco Rossi

Quarant’anni di successi: 55 film e 460 episodi di fiction. «Amo il mio lavoro e mi regalo la voglia di continuare a farlo con la tranquillità della mia figlia», racconta a Il Tempo Andrea Roncato che festeggia a Roma la sua lunga carriera con un super party esclusivo. "Dal cinema alla tv, passando dalla musica all’imprenditoria: ci sono tanti amici. Tra questi: Giancarlo Magalli (super conduttore de “I fatti vostri” su Rai2, promosso anche per la prossima edizione), Gianluca Mech (il guru delle diete, che sta spopolando in tutto il mondo insieme a personaggi del calibro di Ivana Trump e Sarah Ferguson), Jerry Calà, Franco Oppini, l’amico di sempre Gigi Sammarchi, Giucas Casella e decine di altri ospiti.

Roncato, che svela di aver scritto un film da anni nel cassetto dei sogni, canta una canzone di Vasco Rossi con il suo amico di sempre Gigi Sammarchi. Applausi di tutti. Tra loro c’è feeling e sintonia da sempre. Si tratta di un’amicizia che non tramonta mai, nemmeno lontano dalle scene. «Non ci siamo mai separati, come qualcuno pensa. Facciamo tantissime serate insieme», ci svela un Roncato energico e determinato. Amato da tutti. In prima fila a battere le mani c’è sua moglie Nicole Moscariello, che ha sposato qualche anno fa (in diretta a Domenica Live) dopo 7 anni di fidanzamento.

Roncato spopola anche sui social: decine e decine di like, post, condivisione e Instagram stories. Lui, uno degli attori più amati con quei film diventati cult nel panorama cinematografico, si gode l’affetto del pubblico strizzando l’occhio a nuovi progetti lavorativi.