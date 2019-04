Sandra Milo prepara la festa top secret. Scopri i segreti del superparty

Rossetto marcato sulle labbra. Immancabile. Capelli biondi e risata travolgente. Sandra Milo scalda i motori per la festa di compleanno che festeggerà a Roma a distanza di un mese dal giorno in cui ricorre la sua data di nascita. Si tratta di un party blindato, riservato a vip e amici, che la grande diva de “La dolce vita” sta organizzando con il suo amico Alfonso Stani (conosciuto come il re delle feste mondane). Sandra ha voluto organizzarlo ad aprile per festeggiare 86 anni dopo gli impegni teatrali a Milano (ha trascorso le ultime settimane lì in scena con uno spettacolo mozzafiato). Sappiamo, da una spifferata giunta alle nostre orecchie, che il dress code della serata sarà legato al film “Colazione da Tiffany” del 1961 diretto da Blake Edwards, con Audrey Hepburn e George Peppard. La Milo pare che si stia facendo confezionare da hoc l’abito per lasciare tutti senza fiato. La torta? Altro capitolo sensazionale. Sandra vuole stupire tutti gli invitati prendendoli per la “gola”. La location, per adesso, è ancora top secret. Ma da indiscrezioni si sa che sarà elegantissima.