"Quale sesso in cucina". Asia Argento smonta Corona

Asia Argento è ospite di "Live Non è la d’Urso" e prima di affrontare di nuovo le violenze subite dall’ex produttore Harvey Weinstein nell’Uno contro Tutti, sbugiarda Fabrizio Corona sul loro breve flirt: “L’ho conosciuto poco, non è una persona cattiva, ma in quel breve lasso di tempo ha detto delle bugie, o meglio ha ingigantito delle cose. Non è vero che abbiamo fatto sesso sul tavolo della mia cucina fosse solo perché ho il coccige rotto e non posso. Ha conosciuto la mia cucina ma non in quel senso. È un uomo pieno di fantasia al quale piace immaginarsi in un certo modo. Mi dispiace per quello che sta passando e mi dispiace per suo figlio, da quando abbiamo rotto non ci siamo più sentiti. Se qualcuno non avesse chiamato i paparazzi, nessuno saprebbe di quella storia”.