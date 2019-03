"Andavamo a letto insieme". Le Spice-amanti scatenano mezzo mondo

Che peperine queste “Spice Girls”! Mel B ha confessato di aver fatto sesso con Geri Halliwell scatenando il gossip di mezzo mondo. Sarà vero? Sarà una trovata pubblicitaria in vista della reunion (senza Victoria Beckam) e del tour in partenza tra un paio di mesi? Ma soprattutto il marito di Geri, Chris Horner, ex pilota e attuale team principal del team di F1 Red Bull, lo sapeva? Mel B, 44 anni, è dichiaratamente bisessuale e durante le riprese di Life Stories di Piers Morgan ha svelato la vecchia passione con Geri. Parlando del successo della band, dal 1994 al 2000, la mora riccioluta ha raccontato: “Siamo state migliori amiche. Poi è successo che abbiamo fatto l'amore. Geri adesso è una ricca signora di campagna e mi odierà per questo che ho detto, ma è un dato di fatto. È successo e abbiamo semplicemente ridacchiato e basta. Aveva grandi tette”.

Piers Morgan le ha domandato se fosse stata solo una notte o una relazione e Mel B: “Oh smettila… c’è stata una seconda volta”. Il conduttore non si aspettava lo scoop mondiale: "Questa è una bomba. La bomba delle Spice Girls. Non l'hai mai ammesso prima? La gente sarà affascinata!” e la cantante: "Sì e l'ho già detto. Lei mi ucciderà e così suo marito. Spero che Geri non lo neghi, perché è stata solo una cosa divertente”.

Secondo i rumors però Geri non avrebbe trovato l’ammissione così spiritosa e nemmeno il celebre marito (non è chiaro se perché non lo sapesse o se perché lo sapesse ma lo considerasse un fatto privato appartenente al passato della moglie). Pare inoltre che Mel B si sia pentita quasi subito della sparata e abbia telefonato a Geri per scusarsi, ma i toni sarebbero stati molto accesi. Nello studio di Life Stories era presente anche Mel C che si è detta scioccata: “Lo sento adesso per la prima volta”. Al momento il tour non è a rischio.