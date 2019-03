Cena gourmet e dolce vita con gli ex del Grande Fratello Vip

Alcuni concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip tra cui Valerio Merola uno dei conduttori televisivi più stimati d’Italia con una trentennale esperienza Rai-Mediaset, opinionista di Mattino 5 e Pomeriggio 5, Giulia Provvedi in arte le Donatella, il campione olimpico Fabio Basile, Giulia Salemi, Jane Alexander, Elia Fongaro e Martina Hamdy si sono dati appuntamento al ristorante Edoardo in via Lucullo (il mitico "Ex Number One") nei pressi di via Veneto, accolti dal titolare Edoardo Mancini. Hanno trascorso un allegra serata tra canti accompagnati al pianoforte dal maestro Adriano Solci noto per aver suonato nel passato all’interno di varie band tra cui soft melody e la dolce compagnia, attualmente pianista ufficiale di Edoardo da oltre 20 anni. Ma la vera colonna sonora della serata sono state le specialità gastronomiche rimane ed abruzzesi preparate dagli storici chef del bel locale capitolino. Nel menù particolare consenso hanno ricevuto: riso al salto, pecorino al fieno, carciofi julienne al parmigiano, insalata verusca con funghi, spaghetti alla carbonara, paccheri alla amatriciana presentati in maniera esclusiva in padella d’alluminio. Dulcis in fundo il classico gelatino "edoardo" affogato con punch Iannamico e il millefoglie della famosa pasticceria Cavalletti. Tantissimi i fan alla ricerca di un selfie dei loro beniamini, inquilini vip della casa più spiata d’Italia, hanno affollato le vie adiacenti al ristorante.