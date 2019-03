Talk e party con Anna Falchi per la nuova sede di Josas

Tavola rotonda con party finale ieri a via di Fontanella Borghese per festeggiare la nuova sede di Josas Immobiliare. La società di broker immobiliari specialisti nel settore del retail ha preso casa al civico 35 della celebre arteria capitolina e ha celebrato la novità con un talk moderato dalla giornalista del Tg1 Barbara Capponi, prima di passare alle bollicine. Tre le aziende accolte nel salotto dell’agenzia che ha aperto un dialogo a 360° spaziando dall’economia alla moda, dal glamour alla società: Lush, celebre brand che ha fatto dell’etica la chiave dei suoi cosmetici hand made, Mr Christmas, il temporary store a tema natalizio che dalla scorsa estate offre a cittadini e turisti in visita in via del Corso oggetti a tema natalizio, e infine Valigeria Roncato, marchio noto per i suoi prodotti da viaggio. Grazie allo scambio di idee con Fabrizio Astrologo, Raffaele Rubin e Avner Gabriel Sasson, soci fondatori di Jonas, è emersa un’analisi interessante su temi fondamentali per il mondo immobiliare, dalla gestione del mercato on line a quella dei punti vendita, passando per l’importanza del Made in Italy e delle eccellenze artigianali.

Argomenti impegnati a parte, la soirée è proseguita all’insegna dell’allegria e del buon cibo, quello preparato da Ruben Bondì, chef ventunenne che in serata si esibito in un cooking show spadellando piatti eclettici, preparati con ingredienti della cucina mediterranea lavorati secondo tecniche della cucina internazionale, per la gioia degli invitati e della madrina della serata, Anna Falchi. Oltre alla bionda showgirl, tra i tanti ospiti anche l’artista Livia Massaccesi, apprezzata nel corso dell’ultima edizione di Sanremo per i suoi ritratti dei cantanti in gara. Le sue opere sono state esposte nelle sale dello storico palazzo che da ieri ospita l’agenzia.