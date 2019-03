Mara Venier sul caso Fogli: "Ma perché non se ne va?"

Mara Venier, l’indiscussa regina della domenica pomeriggio, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi”. La conduttrice si descrive come una nonna permissiva (anzi "rock") con Giulio, il nipote di 16 anni, e una nonna completamente “rimbambita” con Claudio, il nipote di pochi anni.

Quando parla del lavoro e delle difficoltà di questa stagione televisiva usa la consueta franchezza. Zia Mara è stata opinionista dell’Isola dei Famosi fino all’anno scorso e ha le idee chiare sulla porcheria di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli: “Credo sia stata una brutta pagina di televisione. Mi dispiace per Alessia Marcuzzi. Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo tutto ciò, Riccardo Fogli ancora lì”.

Difende Adriano Celentano dal flop di “Adrian” sostenendo: “Se fossi stata ancora in Mediaset vi avrei partecipato con piacere. I miti, gli artisti veri non vanno mai giudicati, ma solo compresi. Vanno rispettati. Senza se e senza ma. La proposta di Claudia Mori per una fiction? Si chiamerà La fioraia del Giambellino. Un progetto che mi entusiasma assai”.

Nella lunga chiacchierata tocca anche l’argomento della rivalità con Barbara d’Urso: “La verità è che Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un programma vincente. Mi hanno divertito alcuni post in rete tesi a minimizzare i risultati raggiunti. Mi hanno anche, non lo nego, procurato qualche dispiacere. Ognuno di noi ha il dovere in primis di rispettare il lavoro degli altri. Ho preso atto di alcune reazioni senza il minimo rancore”.