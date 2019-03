Grande ricevimento per il compleanno del noto avvocato amministrativista Marcello Vernola, docente di Diritto Ambientale e Console della Macedonia. L’onorevole Vernola, già parlamentare europeo, nella sua elegante casa in zona Parioli ha accolto insieme alla moglie Benedetta, molto chic in abito dorato e alla loro bellissima bimba Priscilla Asia di due anni tanti amici illustri in occasione del suo cinquantottesimo compleanno.

Tra i presenti uno spumeggiante Vittorio Sgarbi, circondato da tante belle ospiti, i giornalisti Rai Monica Setta, Francesco Giorgino e l’inviata speciale Marilù Lucrezio, reduce dal Venezuela, nonché il direttore di Telenorba Enzo Magistà tutti di origine pugliese come il padrone di casa, e i giovani deputati Francesca Gerardi, Elena Murelli, Mauro Dattis e Dario Damiani. Tante anche le belle amiche di Benedetta Pezzella Vernola, tra cui Roberta Bertucci con il marito Vincenzo, Flavia Pruner, Chiara Giordano, Daniela Jacorossi, Fanny Cadeo.

Anche l’onorevole Marco Rizzo è sopraggiunto all’evento regalando il suo ultimo libro “URSS a 100 anni dalla rivoluzione sovietica”, di cui l’ex collega l’On. Alfredo Antoniozzi ha discusso appassionatamente durante tutta la serata. Non sono mancati esponenti importanti della nobiltà come i principi Fabrizia e Giuliano Dentice di Frasso, nel cui Castello si è recentemente tenuta una bellissima festa in maschera, con il cugino del festeggiato Francesco Lopez Y Royo, Duca di Taurisano. Cena a base di tartufo bianco innaffiata da Santero.