I capricci di Meghan fanno cadere un'altra testa

Saranno gli ormoni, ma la Duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha fatto fuori un’altra collaboratrice storica. Se non è record poco ci manca.

Amy Pickerill, che lavora da 17 anni per la Royal Family, ha deciso di fare i bagagli: andrà via dopo la nascita del primogenito del Principe Harry. Un’amica dell’esperta collaboratrice ha dichiarato al “Daily Mail”: “Ha accettato di restare con loro per aiutarli nella nascita del bambino e organizzare la loro nuova casa, poi lascerà e probabilmente non sarà la sola. Una decisione molto triste per i suoi colleghi, essendo un membro molto popolare all'interno dello staff”.

La Pickerill organizza tutti gli eventi di beneficenza della coppia reale, ma sarebbe arrivata a un punto di saturazione. Troppi i capricci dell’irascibile e dispotica ex attrice. Pochi mesi fa anche un’altra assistente, Melissa Touabti, era stata congedata di punto in bianco e in malo modo. Ma si era consolata subito. Fu assunta dalla giornalista Natalie Livingstone, moglie del miliardario Richard Livingstone. Melissa Touabati è nota nell’ambiente per le sue capacità organizzative tanto da aver lavorato per anni sia per Madonna sia per Robbie Williams e dai Livingstone guadagna il doppio rispetto a Kensington. Il Principe Harry rischia di rimanere il solo a sopportare i capricci di Meghan nel silenzio di Fragmore Cottage.