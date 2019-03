"Così ho rischiato di morire". L'ex di Garko confessa il suo dramma

Adua Del Vesco, attrice e modella 24enne, ex fidanzata di Gabriel Garko (46), ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo: “Ero anoressica, ho rischiato di morire. Gabriel mi è stato vicino, ma adesso ho un nuovo amore”.

Adua è legatissima alla mamma, ma senza capire perché entra nel tunnel dell’anoressia: “Mi sono ritrovata in un tunnel scuro e quando me ne sono accorta era troppo tardi. Sono arrivata a pesare 32-34 kg. Non mi rendevo conto di cosa stavo rischiando, ma in quel momento volevo morire. Non c’entra l’amore, è stato un insieme di cose. Mi sono trovata in un forte stato di depressione con la ricerca della perfezione, una perfezione estetica che non esiste, la rincorrevo, ma mi stava portando alla morte. I miei genitori mi hanno fatto capire che stavo molto male, io non mi rendevo conto di essere malata. Poi ho chiesto aiuto, mi sono rivolta in una clinica in Sicilia”. Adua spiega che i motivi all’origine della malattia sono tanti: “In primis la mia volontà di essere perfetta esteticamente, la mia insicurezza, la voglia di essere come si vedono le immagini su internet. Mi hanno influenzato molto le immagini di queste ragazze molto magre sui social, ma non sono magre sane. Le vai a emulare ed entri in un tunnel da cui non è facile uscire. Ho fatto delle cose terribili di cui mi vergogno, ero diventata una persona che non ero. Ero senza sentimenti, se mia madre piangeva non mi importava, ero egoista, pensavo solo a me stessa”.

La Del Vesco ufficializza la fine del legame con Gabriel Garko: “Quando ho iniziato a star male ci eravamo lasciati già, ma mi è stato accanto, tanto. Sono tanti i motivi per cui ci siamo lasciati, anche l’età ha influito, c’è molta differenza d’età tra noi. Poi sono stata male e sono cambiata. Lui si è sempre dimostrato una persona carina nei miei confronti, non posso dire niente contro di lui, è una persona splendida. Nel mio percorso però ho trovato persone che sono state più presenti e hanno capito realmente quello che avevo dentro e non mi hanno giudicato. Ero scontrosa e aggressiva però loro sono riusciti a vedere oltre, a leggere la mia anima”. La bella attrice è rinata: “Oggi sono molto più forte e matura, sono diventata davvero una donna. Adesso mi batto perché nessuna ragazza passi quello che ho passato io. Hai gli attacchi di ipoglicemia e hai la sensazione che stai morendo da un momento all’altro, passi le giornate a fissare il soffitto. Pensavo che il mio destino fosse morire. Oggi sto meglio fisicamente, ma il percorso è molto lungo. Tra le persone che mi hanno aiutato c'era Teodosio Losito che si è tolto la vita. Mi sono sentita in colpa per non averlo capito, ma non c'erano segnali”.