Che dedica, cosa scrive la Ventura al nuovo amore Giovanni Terzi

Innamorati pazzi. Simona Ventura e Giovanni Terzi (volto noto del daytime di Rai1) più uniti che mai. Insomma, questo 2019 per gli amanti del gossip è iniziato sotto il buon segno di una super coppia colpita da Cupido. Improvvisamente. Momento d’oro per la Ventura che ritrova il sorriso al fianco del suo Giovanni e si prepara al grande ritorno in tv su Rai con “The Voice”. Promossa, tra l’altro, a pieni voti da Freccero che alla conferenza stampa di presentazione di Rai 2 disse: "La Ventura è formidabile in tv soprattutto per i talent".

Intanto, Super Simo e Giovanni si concedono qualche tag su Instagram, che aumenta la loro complicità agli occhi dei follower. “Ciò che si vede è solo una parte della mia felicità”: parola di Simona. Che in un colpo solo incuriosisce migliaia di fan. In questi giorni Super Simo e Giovanni si stanno godendo un po’ di relax a Roma. Tempo fa, quando correva come indiscrezione la notizia della loro storia, Terzi confidò: “Se sono rose fioriranno...”. Sembra che le rose siano già sbocciate. E non è ancora arrivata la primavera.