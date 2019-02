Riccardo Fogli tradito? La moglie vola in Honduras

L’ombra del tradimento si allunga sull’Isola dei Famosi: Karin Trentini avrebbe raggiunto l’Honduras per un faccia a faccia urgente con il marito Riccardo Fogli in merito al presunto tradimento con l’imprenditore Giampaolo Celli, amico di famiglia. L’indiscrezione è del settimanale “Spy” che riprende quanto anticipato dal magazine di Fabrizio Corona, a sua volta ottimo conoscente di Celli.

Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge: “Clamoroso all'Isola: Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, ha chiesto alla produzione del reality “Isola dei famosi" di incontrare con urgenza il marito attualmente naufrago in Honduras. Negli ultimi dieci giorni in Italia divampa il gossip secondo cui la moglie del “quinto” Pooh lo avrebbe tradito con l’imprenditore Giampaolo Celli”. La relazione sarebbe durata 4 anni e sarebbe stata interrotta in questi giorni da Celli perché la moglie ha scoperto le corna e lo ha messo di fronte a un aut-aut. La Trentini non avrebbe preso di buon grado l’improvviso addio, mentre Riccardo Fogli sarebbe all’oscuro di tutto.

Il settimanale “Spy” ha scoperto anche che “nel weekend Celli avrebbe posato per un servizio fotografico ed era pronto a rilasciare un’intervista sulla clamorosa vicenda ma qualcosa, a un certo punto, lo ha fermato. Nello stesso momento Karin ha chiesto di volare in Honduras per incontrare il marito. Che cosa dirà la Trentini al marito: ammetterà il tradimento? O ribadirà il suo amore per Riccardo e metterà sotto accusa i siti che hanno ripreso la notizia come scoop infondati? E perché Celli ha posato per un servizio fotografico salvo poi cambiare idea all'ultimo momento?

La vicenda appare davvero delicata tanto che la Trentini ha postato una fotografia su Instagram in cui giura fedeltà al marito: “Tutto l’amore nasce e finisce qui. Solo questa è la verità". Un colpo di scena che sicuramente gioverà agli ascolti del reality condotto da Alessia Marcuzzi.