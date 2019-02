Belen e la farfallina, massacro social. Cavalli colpisce ancora

Lo stilista Roberto Cavalli ci ricasca e offende Belen Rodriguez su Instagram. Il noto maestro di moda non ha un buon rapporto con le dive dei social e dopo aver insultato Chiara Ferragni e Claudia Galanti, questa volta scade in un becero quanto gratuito sessismo commentando una foto di Belen: "Sei una bella donna... incominci ad invecchiare quindi... dovresti fare meno la stupida... sono finiti i tempi della farfallina!". La showgirl argentina, 34 anni, non ha replicato.

Visualizza questo post su Instagram Pensa lo que puedas @revisebluevibes #adv Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Feb 18, 2019 at 7:29 PST